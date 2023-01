Gualtieri, più telecamere e controlli per città sicura

(ANSA) - ROMA, 06 GEN - "Servono più telecamere, più controlli e più misure di sicurezza per rendere città più sicura". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a margine dell'evento che ha visto tornare a volare la Befana in Piazza Navona. "Ringrazio il Prefetto per il suo lavoro. Servono più telecamere, più controlli e più misure di sicurezza per rendere Termini più sicura", ha continuato parlando dell'aggressione di Capodanno. "Siamo impegnati a dare un tetto ai senza fissa dimora, un'operazione difficile ma stiamo lavorando per fare questo - ha sottolineato -. L'assessore Funari sta lavorando per trovare i locali migliori e stiamo acquistando case popolari perché Roma deve essere come le altre città europee che hanno serie politiche per la casa". (ANSA).