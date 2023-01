Ratzinger: prefetto, ottimo lavoro,garantita sicurezza cerimonie

(ANSA) - ROMA, 05 GEN - Il prefetto di Roma Bruno Frattasi esprime vivo compiacimento a tutti gli attori pubblici che hanno reso possibile l'ordinato svolgimento dei funerali solenni del papa emerito Joseph Ratzinger. Il lavoro posto in essere in questi giorni dalle forze dell'ordine, dai vigili del fuoco, dalla polizia locale e dai volontari di protezione civile, sia durante l'esposizione della salma, sia oggi in occasione delle esequie di Benedetto XVI rappresentano un ottimo modello di sicurezza integrata che ha assicurato la degna e adeguata cornice di sicurezza allo svolgimento di una manifestazione imponente per l'ingente afflusso di pubblico nonché di particolare delicatezza per la partecipazione delle massime autorità italiane e di delegazione di Paesi esteri. (ANSA).