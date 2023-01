Lazio: D'Amato, se Bianchi vuole ok a ticket

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - "Da parte mia le porte sono sempre aperte" al M5s "se si volesse arrivare ad un accordo. Anche in extremis: se Bianchi vuole fare un ticket, per me sarebbe cosa gradita". Lo ha detto a Tagadà il candidato del centrosinistra nel Lazio, Alessio D'Amato. La candidata M5s vice? "Sì. Se si vuole raccogliere questo appello sarebbe un elemento di novità.

Poi voglio ricordare che noi vincemmo anche" avendo "come competitor sia il centrodestra, sia i 5s. In ogni caso io corro per vincere. Ma il Lazio è casa nostra. Governiamo assieme ai 5s in regione", ha sottolineato D'Amato. (ANSA).