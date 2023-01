Centomila persone previste domani a funerali Ratzinger

(ANSA) - ROMA, 04 GEN - Sono centomila le persone previste per i funerali del papa emerito Benedetto XVI domani a Roma. E' quanto prevederebbe l'ordinanza della Questura capitolina, che sarà firmata in serata. Per accedere a piazza San Pietro, definita di massima sicurezza, sarà necessario sottoporsi ai controlli con 'rapiscan' e metal detector. Nelle zone limitrofe sarà invece disposto un pre-filtraggio (l'area di prefiltraggio, con i primi controlli, comprende Porta Angelica a Sant'Anna, oltre a due varchi su via della Conciliazione e Sant'Uffizio).

La no fly zone sarà ampliata oltre la piazza. E' disposta la presenza di elicotteri, tiratori scelti, reparti speciali interforze tra cui quelli dell'antiterrorismo, vigili del fuoco, 118 e polizia locale. Saranno oltre mille gli agenti impiegati.

Inoltre nella zona sarà vietata la vendita e il trasporto di contenitori in vetro fino alle 14. (ANSA).