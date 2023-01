Accoltellata a Roma, gip: 'Inquietante spregiudicatezza'

(ANSA) - MILANO, 04 GEN - Il gip di Milano Natalia Imarisio ha convalidato il fermo e disposto la misura del carcere per Aleksander Mateusz Chomiak, il 24enne polacco accusato di aver accoltellato la sera del 31 dicembre, alla stazione Termini di Roma, una turista israeliana. Il gip ha ravvisato una inclinazione "alla violenza" e una "inquietante spregiudicatezza, non solo nella scelta della vittima - una giovane donna sola - ma anche nella commissione del fatto in un luogo pubblico e certamente presidiato da sistemi di videosorveglianza, oltre che da controlli diretti delle forze dell'ordine". E' quanto si legge nell'ordinanza con cui il gip ha convalidato il fermo del senzatetto di 24 anni.

Secondo il gip, il "compendio indiziario" a carico di Aleksander Mateusz Chomiak è "possente e univoco". Anche se lui ha provato a negare di essere l'autore dell'aggressione con risposte "perfettamente lucide", ma "generiche, contradditorie" e inverosimili. (ANSA).