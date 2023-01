Capodanno: tuffo nel Tevere per Mister ok

(ANSA) - ROMA, 01 GEN - Come da tradizione si è rinnovato il rito, nel primo giorno dell'anno, del tuffo nel Tevere da parte di Maurizio Palmulli, noto come Mister Ok. Per celebrare l'arrivo del 2023 il 70enne bagnino di Castel Fusano si è lanciato da ponte Garibaldi. Molti i curiosi presenti al momento dello spettacolare lancio. Per Mister Ok si tratta del 35esimo tuffo nelle acque del "biondo" fiume che attraversa la Capitale.

