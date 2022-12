L'addio di Amadeus a Elio Cipri, 'perdo un amico'

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - "Provo una grande tristezza, perché se ne va un amico": è l'omaggio di Amadeus a Elio Cipri, discografico e talent scout, papà della cantante Syria, morto ieri a Roma all'età di 74 anni.

"Nell'arco della mia vita - ricorda Amadeus - ho incontrato Elio decine e decine di volte in tantissimi anni. Ex discografico, direttore artistico di tanti eventi, talent scout, amante della radio, grande esperto di musica: le occasioni per incontrarci sono state molteplici fino a pochi mesi fa, fino alle ultime interviste in radio. Ha seguito tutti i miei Festival, è venuto più volte a I Soliti Ignoti. C'era un rapporto di reciproca stima e affetto. E' una grandissima perdita, se ne va un grande professionista ma soprattutto una bella persona. Buona, generosa e sempre disponibile". (ANSA).