A Capodanno spot mascherine su maxischermi del Circo Massimo

(ANSA) - ROMA, 30 DIC - "Che ne penso dei medici che raccomandano l'uso della mascherina? Sono d'accordo, devo dire che gli italiani in questo senso hanno fatto un lavoro unico nel contrasto al Covid dimostrando una diligenza nel rispettare delle regole che non deve essere vanificata oggi. Al riguardo noi stiamo pensando anche di lanciare dei messaggi attraverso i maxischermi che ci saranno al concerto. Mi sento di dire che a maggior ragione la mascherina deve essere utilizzata al chiuso nei locali. E' vero noi siamo all'aperto ma ci sembra un messaggio intelligente che sicuramente daremo". Lo ha detto Alessandro Onorato, assessore allo Sport, Moda, Turismo e Grandi Eventi di Roma Capitale sul concertone al Circo Massimo.

"L'evento deve essere svolto in sicurezza sia in termini sanitari per il Covid ma anche in termini di sicurezza fisica non a caso faremo un prefiltraggio molto prima dell'arrivo al Circo Massimo per evitare alcolici, fuochi d'artificio e qualunque situazione che possa arrecare momenti di danno o generare situazioni di rischio - ha sottolineato Onorato - .

Vogliamo che sia una grande festa e che venga fatta in sicurezza in questo senso la Prefettura sta facendo un grande lavoro".

(ANSA).