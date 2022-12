Truffe ai danni di anziani a Roma, tre misure cautelari

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Tre misure cautelari sono state notificate oggi a soggetti accusati di avere messo a segno truffe ai danni di anziani a Roma. L'ordinanza, emessa su richiesta della procura capitolina, è stata notificata in una operazione congiunta dai Carabinieri della Stazione di Roma Vitinia, gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Roma-Primavalle e della Sottosezione della Polstrada di Cassino, con il supporto della Squadra Mobile della Questura di Napoli e dei Carabinieri della Compagnia di Napoli Stella e di Torre del Greco. Gli episodi risalgono al 27 settembre e al 6 ottobre scorso dopo un controllo effettuato dalla Polstrada di Cassino: i tre indagati, tutti con precedenti, sono stati trovati in possesso della refurtiva. I Carabinieri hanno quindi mostrato ad una donna di 75 anni, vittima della truffa, le foto dei soggetti controllati. La settantenne ha riconosciuto uno degli autori della truffa ai suoi danni e parte della refurtiva. L'ordinanza prevede l'applicazione della misura degli arresti domiciliati per un 32enne di Napoli e l'applicazione della misura dell'obbligo di dimora nel comune di residenza per gli altri due indagati, un 38enne di Napoli ed una 24enne di Portici. (ANSA).