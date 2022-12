Maurizio Battista su Fb, mia ex non mi fa vedere nostra figlia

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - Il noto attore romano Maurizio Battista si è sfogato sui social, postando alcuni video sulla sua pagina facebook, nei confronti della sua ex moglie accusandola - stando a quanto afferma il comico in due filmati pubblicati online - di negargli la possibilità di incontrare sua figlia Anna. Tanto che il video si apre con una domanda provocatoria: "Devo chiedere l'elemosina per veder due giorni mia figlia? Sono due settimane che non la vedo. Dovremmo tenerla una settimana a testa, forse una settimana è troppo, ma dico due giorni, uno chiedo troppo, quando la vedo. Adesso andiamo in tribunale e vedremo... Il 22 e il 24 dicembre non mi è stata data, adesso ha un po' di febbre. Ho chiesto di poterla tenere il 31, quando faccio lo spettacolo, ma la signora mi ha risposto: 'Eh, vediamo! se poi piange, si stanca, magari vediamo l'1. Come magari", si domanda l'attore.

Dal 31 dicembre al 2 gennaio Battista sarà all'Auditorium Conciliazione con lo spettacolo 'Tutti Contro Tutti'. Potrebbe esserci la figlia che ha 6 anni, è l'auspicio dell'attore.

(ANSA).