D'Amato,con ripresa virus vaccini e regole fondamentali

(ANSA) - ROMA, 29 DIC - "E' molto importante fare il richiamo del vaccino Covid e l' antinfluenzale: alzare le soglie di protezione è fondamentale in un momento di ripresa del virus, come vediamo dalla Cina, se siamo coperti evitiamo le complicanze". E' quanto dichiara l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato che fa un appello anche per Capodanno: "per quanto riguarda il cenone consiglio le regole note del lavaggio delle mani, non scambiarsi posate e bicchieri e soprattutto in presenza di sintomi evitare di spostarsi e partecipare a feste". (ANSA).