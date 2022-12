Auto travolta da un treno a Viterbo, quattro feriti

Quattro persone, due adulti e due bambini, sono rimaste ferite dopo che l'auto su cui erano a bordo è stata centrata da un treno a Vitorchiano, in provincia di Viterbo. Il fatto è avvenuto questa mattina all'altezza del passaggio a livello di via Piangoli: il treno, per motivi ancora da accertare, ha centrato l'auto che stava attraversando il passaggio a livello. La jeep dopo l'impatto è stata trascinata per alcuni metri. I feriti, uno dei quali trasportato in ospedale a Roma, non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.