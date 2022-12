Regolamento di conti a Tor Bella Monaca, sei arrestati

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Lo scorso 23 ottobre a Tor Bella Monaca misero in atto un vero e proprio raid punitivo ai danni di tre cittadini tunisini, minacciandoli e colpendoli a pugni.

Per questa vicenda oggi i Carabinieri della Compagnia di Frascati, supportato nella fase esecutiva da quelli del Gruppo di Frascati con circa 60 uomini, hanno dato esecuzione a un'ordinanza applicativa di misure cautelari in carcere - emessa dal GIP presso il Tribunale di Roma su richiesta della Procura - nei confronti di 6 soggetti, tutti italiani, ritenuti responsabili, in concorso tra loro, di "minaccia aggravata, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo". Tre degli arrestati sono componenti del clan Moccia, gruppo criminale di stampo camorristico attivo a Roma.

L'indagine è stata effettuata dai carabinieri della stazione di Tor Bella Monaca, dopo il rinvenimento di un'ogiva e di un foro nella vetrata di un balcone in uno stabile in via Paolo Ferdinando Quaglia. Dall'analisi balistica e delle videocamere presenti in zona gli inquirenti sono riusciti a ricostruire la dinamica del raid avvenuto in tarda serata all'interno di un bar. "La vicenda non è apparsa essere episodica, soprattutto per i precedenti di alcuni appartenenti al commando e per il fatto che due dei tre cittadini tunisini sono stati già in altre occasioni feriti con colpi di pistola", spiega una nota. (ANSA).