Lazio: 2 milioni per il bando "Comunità solidali 2022"

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - Pubblicato il bando "Comunità solidali 2022" finalizzato al sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore. Nello specifico la Regione Lazio, con più di due 2 milioni di risorse, incentiva la realizzazione, sul territorio regionale, di interventi volti alla prevenzione e al contrasto della violenza, alla promozione delle attività sportive, alla sensibilizzazione della tematica ambientale, al supporto dell' occupazione inclusiva e lavorativa, alla valorizzazione della cultura e dell'educazione civica.

"Questo bando costituisce ormai un punto di riferimento per il territorio, dal 2018 si sono infatti susseguite varie edizioni che garantiscono un volano delle potenzialità locali, coinvolgendo i cittadini con una vasta offerta di interventi molto trasversali, in grado di incentivare il loro legame con la comunità di riferimento - spiega l'Assessore alle Politiche Sociali Alessandra Troncarelli -. Andiamo inoltre a valorizzare il mondo del terzo che è un'importantissima risorsa per le istituzioni che, grazie a una collaborazione costante e una concertazione proattiva, ci permette di dialogare con le persone e intercettare le loro reali necessità".

A poter partecipare al Bando sono le Organizzazioni di volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale, le Fondazioni del terzo settore. Tutti i beneficiari, oltre a rispettare i requisiti specificati nel provvedimento, devono avere sede legale nel territorio della Regione Lazio Il presente avviso è disponibile al seguente link: https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2022-12/Avviso- Comunita-Solidali-2022-rettifica-23-12-2022.pdf Ulteriori informazioni anche al link: https://www.regione.lazio.it/cittadini/sociale-famiglie/comunita -solidali/comunita-solidali-2022 (ANSA).