Torna il Calendario dei gentili,12 romani buoni per il 2023

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - C'è il portiere che per fare compagnia ai condomini di un complesso di case popolari a Roma durante i giorni del lockdown si inventò la tombola con l'altorparlante e ora raccoglie cibo e vestiti per l'Ucraina. Poi ci sono Anna che pulisce ogni giorno il marciapiede della vicina scuola o Alfredo, camionista e divoratore di libri, che ogni giorno manda nel gruppo whatsup con i colleghi una poesia.

Sono tre dei docini protagonisti del Calendario della Gente Gentile 2023, iniziativa di Civico 17 e Roma BPA "perché ad essere gentili si vive meglio".

Banchiste, camionisti, fisioterapiste, attiviste per l'infanzia, dipendenti comunali, garagisti, portieri, personale scolastico e una nonna: i 12 gentili del 2023 sono persone normali, ma che nel contatto con il prossimo hanno dimostrato attenzione e gentilezza.

Promotrice di questa iniziativa è l'Associazione di quartiere Civico 17, che opera in Prati, Della Vittoria e Mazzini. ''Siamo arrivati alla nuova edizione di questo calendario - dice il socio Massimo Marnetto - perché crediamo nella promozione della gentilezza, come fattore che aumenta la qualità della vita. Da qualche anno abbiamo aperto volentieri alla collaborazione con "Roma BPA Mamma Roma e i suoi Figli Migliori", l'associazione che riconosce, sostiene e mette in rete le buone pratiche romane". (ANSA).