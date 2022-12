Maltempo:disagi per nebbia in Abruzzo, voli dirottati a Roma

(ANSA) - PESCARA, 27 DIC - Disagi all'aeroporto d'Abruzzo a causa della fitta nebbia che ieri pomeriggio è scesa sulla costa abruzzese: i tre voli che in serata sarebbero dovuti atterrare a Pescara - quelli Ryanair provenienti da Londra Stansted e Bergamo e quello Ita in arrivo da Milano Linate - sono stati dirottati all'aeroporto di Fiumicino. Viste le condizioni meteo proibitive, infatti, dopo il sorvolo del capoluogo adriatico si è optato per il dirottamento sulla capitale. Le compagnie, nel corso della notte, hanno poi provveduto al trasferimento in pullman a Pescara dei passeggeri che viaggiavano sui tre voli. (ANSA).