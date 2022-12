Assessore Roma, Madame sarà al Concerto di Capodanno

(ANSA) - ROMA, 27 DIC - "Abbiamo appreso dell'indagine in corso dalla stampa. Non essendoci alcuna certezza circa un comportamento illecito di Madame il cast artistico del concerto di Capodanno al Circo Massimo 'Rome Restarts 2023' non cambia.

Ci auguriamo, ad ogni modo, che l'artista possa chiarire la sua posizione". Lo ha detto l'assessore capitolino ai Grandi Eventi Alessandro Onorato. Madame è indagata per falso ideologico nell'indagine avviata a febbraio dalla Procura della Repubblica di Vicenza che ha portato anche all'arresto di due medici che avrebbero certificato false vaccinazioni anti-Covid facendo ottenere il Green pass ai propri 'clienti'.

Con Madame sul palco di Roma "il rischio è che passi un messaggio sbagliato. In attesa che i fatti che stanno emergendo trovino conferma, sarebbe forse più opportuno, a tutela del Campidoglio e della stessa cantante, rinviarne la presenza al Concertone di Capodanno", aveva osservato la capogruppo della Lista Calenda in Campidoglio, Flavia De Gregorio. "Dopo la lotta contro il Covid e i tanti sacrifici fatti dagli italiani non possono passare messaggi equivoci sui vaccini", ha sottolineato.

"Ho passato due anni a combattere il Covid19.

Dopo la battaglia che abbiamo fatto, la vicenda della cantante Madame mi lascia esterrefatto. Auspico che almeno dal palco del Circo Massimo lanci un messaggio di fiducia nella scienza e nei vaccini", scrive, su Twitter, Alessio D'Amato, assessore alla Sanità della Lazio, candidato del Centrosinistra alle regionali.