30 anni di Cartoon Network, domani a Roma spettacolo di luci

(ANSA) - ROMA, 26 DIC - Cartoon Network (607 di Sky) - il canale edito da Warner Bros. Discovery - celebra il suo 30esimo anniversario con CN 30TH ANNIVERSARY SHOW, un evento unico che porterà luce e magia nel cielo di Roma in occasione delle feste natalizie. Lo spettacolo, realizzato con il patrocinio di Roma Capitale e con la collaborazione dell'Assessorato a Grandi eventi, Sport, Turismo e Moda, avrà luogo domani, 27 dicembre, dalle 18.30 nella centralissima Piazza del Popolo. Da qui, sarà possibile ammirare centinaia di droni che - guidati da esperti ingegneri aeronautici - prenderanno il volo dalla Terrazza del Pincio per realizzare un sorprendente spettacolo di luci dedicato alle serie che hanno fatto la storia del canale. Tra queste: Leone il cane fifone, Le Superchicche, Ben 10, Adventure Time, Lo Straordinario Mondo di Gumball, Siamo Solo Orsi per finire con Ivandoe, il nuovissimo show prodotto dagli Hanna-Barbera Studios Europe e in onda su Cartoon Network tutti i giorni alle 18.25. Ad accompagnare la suggestiva performance di droni, le musiche degli show cult targati Cartoon Network.

(ANSA).