Portato via da uomini fuori da un locale a Roma, ricerche

Un giovane è stato prelevato stanotte da alcuni uomini mentre era all'esterno di un locale, nella zona di Tor di Quinto a Roma. Indagini sono in corso per rintracciarlo e per accertare in quale ambito è avvenuto il blitz.In base a quanto si apprende familiari della persona prelevata, originaria della zona di San Basilio, avrebbero precedenti legati alla droga. Il giovane è stato sequestrato intorno alle 2.30 di questa notte. In base a quanto ricostruito dai poliziotti del commissariato di Ponte Milvio il ragazzo sarebbe stato costretto con la forza ad entrare in una auto dopo essere stato bloccato da alcuni uomini. I testimoni presenti hanno parlato di "rapimento" con gli inquirenti.