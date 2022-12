Nek torna in concerto nel 2023

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Dopo il successo dell'unico appuntamento live del 2022 per festeggiare i 30 anni di carriera artistica e i 50 anni d'età, a Milano, Nek nel 2023 porterà i festeggiamenti anche a Bologna (il 14 gennaio all'Europauditorium - sold out), Roma (16 gennaio all'Auditorium Parco della Musica) e Torino (21 gennaio al Teatro Colosseo) con "50|30 - LIVE".

Nek porterà di nuovo dal vivo tutta la sua energia e la sua grinta, ripercorrendo la sua incredibile carriera sul palco.

È disponibile in formato digitale, CD e Vinile numerato e colorato giallo trasparente la raccolta celebrativa di NEK, "5030" (distribuita Warner Music), che contiene il nuovo singolo, attualmente in radio, "La Teoria del Caos", e 8 successi dell'artista riarrangiati per l'occasione.

Tra questi grandi brani, 3 vedono la partecipazione di amici e colleghi di NEK: "Fatti avanti amore" feat. Jovanotti (5030 version), "Dimmi cos'è" feat. Francesco Renga (5030 version), "Cuori in tempesta" feat. Giuliano Sangiorgi (5030 version).

