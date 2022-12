Expo 2030: 'A Roma il più grande parco solare urbano'

Il più grande parco solare urbano al mondo si troverà a Roma. È quanto svela, attraverso un video, il masterplan di Expo Roma 2030 realizzato dallo studio di progettazione e innovazione CRA-Carlo Ratti Associati insieme all'architetto Italo Rota e all'urbanista Richard Burdett, per la candidatura della Capitale. Il parco infatti, coprirà un'area di 150.000 metri quadrati e avrà una capacità produttiva di picco di 36 Mega Watt, il che lo renderà il più grande parco solare urbano accessibile al pubblico. Sarà composto da centinaia di "alberi energetici" unici che aprono e chiudono i loro pannelli durante il giorno, raccogliendo energia e offrendo anche ai visitatori molta ombra. Dall'alto, questa infrastruttura conferisce all'intero sito dell'Expo un caratteristico aspetto a mosaico. Questa complessa rete energetica è completata dal padiglione "Eco-system 0.0", l'edificio più alto dell'Expo, che fornisce il raffreddamento attraverso l'evaporazione. Il masterplan suddivide il sito di Expo Roma 2030 in tre aree principali: la Città, il Boulevard e il Parco, in una disposizione da ovest a est tra il mondo artificiale e il mondo naturale. Il layout è caratterizzato da una graduale transizione da urbano a naturale man mano che ci si sposta da ovest a est. La Città dell'Ovest funge da Expo Village, e dopo l'evento diventerà un'estensione del campus dell'Università di Tor Vergata. Il Boulevard, l'asse pedonale centrale, è un percorso attraverso tutti i padiglioni nazionali. Infine, il Parco a est è ricoperto da una vegetazione lussureggiante e accentuato da padiglioni tematici, tra cui "Pale Blue Dot", dedicato alla diffusione della conoscenza del mondo naturale.