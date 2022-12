Droga in cartoncini di Babbo Natale, due arresti a Roma

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - Avevano nascosto la droga in alcuni cartoncini con l'immagine di Babbo Natale. Per questo due romani di 19 anni, con precedenti penali, sono stati arrestati dai carabinieri della Compagnia Roma Parioli nel corso di una attività di controllo.

I due sono stati bloccati dai militari che insospettiti dal loro atteggiamento "hanno proceduto di iniziativa alla perquisizione personale e nell'auto, rinvenendo 40 dosi di droga, alcune delle quali riportanti l'effige di Babbo Natale, suddivise in 44 grammi di cocaina e 30 di hashish. Nelle abitazioni i carabinieri - spiega una nota - hanno rinvenuto ulteriori 6 grammi di hashish, 2 di marijuana, tutto il materiale utile per tagliare, pesare e confezionare la droga e la somma contante di 140 euro, ritenuta provento della pregressa attività". (ANSA).