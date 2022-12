Donna punta da ago a Roma, rintracciato uomo del video

(ANSA) - ROMA, 23 DIC - I carabinieri di Roma hanno rintracciato l'uomo ripreso nel video della donna che ha denunciato si essere stata punta nel pomeriggio martedì in via Brunetti, nella zona di via del Corso. Si tratta di un 40enne romano con precedenti contro la persona. La sua posizione è ora al vaglio degli inquirenti: l'uomo è attualmente in caserma e per lui potrebbe scattare una denuncia. A fermarlo sono stati i Carabinieri della Stazione di Roma Parioli che, coordinati dal Comando Provinciale dell'Arma, indagavano dopo la denuncia presentata dalla vittima. L'attività di indagine è stata svolta anche dai militari della Stazione di San Lorenzo in Lucina.

Determinante per l'individuazione del sospettato i filmati della videosorveglianza di alcuni esercizi commerciali del centro della Capitale. (ANSA).