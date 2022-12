Pnrr: Gualtieri,2 appartamenti per 12 persone con disabilità

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - "Oggi completiamo il primo progetto del Pnrr. Consegnamo questi 2 appartamenti per 12 persone con disabilità per poter vivere in autonomia. La missione del sociale è la più importante. Siamo davvero contenti". Lo ha detto il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, a Vitinia. "Grazie alla cooperazione con il nono municipio e l'asilo Savoia abbiamo completato i primi due dei 30 appartamenti. Ne avremo due per municipio", ha spiegato Gualtieri. "Manderò un video" al commissario europeo "perché immagino che sarà felice", ha aggiunto il sindaco. (ANSA).