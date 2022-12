Natale: al Policlinico doni ai bimbi da operatori Corpo Alpino

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - Questa mattina oltre venti operatori e tecnici del CNSAS Lazio si sono ritrovati a Roma per compiere un'importante missione: portare un dono ai bambini ricoverati nel reparto di pediatria del Policlinico Umberto I.

Corde, imbraghi e moschettoni questa volta non sono stati usati per risolvere qualche complesso intervento in parete, ma sono serviti per trasportare il sorriso dei Babbo Natale che calandosi dal tetto dell'ospedale lo hanno trasmesso ai piccoli pazienti; un appuntamento ormai fisso.

A tutti loro e alle loro famiglie il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Lazio augura Buone Feste. (ANSA).