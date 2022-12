Corruzione: domani interrogatorio avvocato Tedeschini

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - E' fissato per domani l'interrogatorio di garanzia per l'avvocato Federico Tedeschini, agli arresti domiciliari da lunedì perché accusato di corruzione in atti giudiziari nell'indagine su presunte sentenze pilotate al Tar del Lazio. In base a quanto si apprende, sempre domani, verranno ascoltati dal gip anche gli altri indagati tra cui il giudice amministrativo Silvestro Maria Russo raggiunto dalla misura di interdizione emessa dal gip su richiesta della Procura di Roma. (ANSA).