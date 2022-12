Caso Omerovic: arrestato un poliziotto, accusato di tortura

(ANSA) - ROMA, 21 DIC - Un agente di polizia del commissariato di Primavalle, a Roma, è agli arresti domiciliari per l'accusa di tortura in relazione alla vicenda di Hasib Omerovic, il 36enne precipitato il 25 luglio scorso dalla sua abitazione nel corso di una perquisizione. Nei confronti dell'agente viene contestato anche il reato di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atti pubblici.

L'uomo vittima dell'episodio si trova ancora oggi ricoverato in ospedale per le conseguenze della caduta.

Nell'ordinanza il gip parla di atti "di entità grave, commessi in spregio della funzione pubblica svolta, nonché violando fondamentali regole di rispetto della dignità umana". I "ripetuti atti di violenza e minaccia", scrive il giudice, hanno prodotto un trauma in Omerovic, affetto da sordomutismo, che "precipitava nel vuoto dopo aver scavalcato il davanzale della finestra della stanza da letto nel tentativo di darsi alla fuga per sottrarsi alle condotte violente e minacciose in atto nei suoi confronti". (ANSA).