Sport e Salute: playground di Colle Oppio servizio a comunità

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Calcio, volley, centro fitness e skate park. Colle Oppio a Roma si propone come playground metropolitano e apre le porte alla cittadinanza. Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri; il ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi; l'assessore ai Grandi eventi, turismo, sport, Alessandro Onorato; il presidente di sport e salute, Vito Cozzoli, hanno illustrato il progetto di riqualificazione di Colle Oppio che è nato dalla cooperazione fra il Comune di Roma, il dipartimento dello Sport e Sport e Salute, con quest'ultima che si è impegnata a gestire l'area per due anni, creando un vero e proprio playground. "Il gioco di squadra ha funzionato - ha detto Vito Cozzoli -. Avevamo promesso di tornare qui con una legacy per la città e oggi abbiamo un playground vista Colosseo.

Uniamo il messaggio dell'area verde e della cultura, ma usando il linguaggio dei giovani. Preziosa è stata la collaborazione con il dipartimento per lo Sport e il Comune. E' una scommessa vinta due volte quella di Colle Oppio, un servizio alla comunità". Al fianco della pista di skate sorgeranno un campo di volley, uno di urban soccer, un'area dedicata al fitness con macchinari utili ad attività isotonica e cardio, utilizzabili anche da disabili e bambini. "Sarà un piacere venire qui e godere della socialità che questo spazio offrirà - ha commentato il ministro Abodi -. Oggi rappresento anche lo sforzo di chi mi ha preceduto, questo è l'ottimo esempio di quando lavoriamo insieme. Fare delle città delle grandi palestre a cielo aperto è importante e spero che offrire socialità attraverso lo sport possa trovare consacrazione sia con i grandi avvenimenti, ma anche con la quotidianità". E lo sport diventa la parola chiave per rilanciare la città di Roma anche per Gualtieri. "Deve servire a riqualificarla e riunificarla. Vogliamo continuare a regalare alla città aree cardio, fitness, di volley e calcio", ha detto il sindaco della Capitale, precedendo l'assessore Onorato. "Colle Oppio - ha detto - diventi un modello da esportare in tutta Roma". Ad accogliere tutti anche la mostra fotografica curata da Paolo Cenciarelli con immagini del movimento skate. (ANSA).