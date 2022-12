Manovra: 66% cantieri Superbonus del Lazio in provincia di Roma

(ANSA) - ROMA, 20 DIC - Il 66% dei cantieri Superbonus avviati nel Lazio si trova nella provincia di Roma. Soltanto in quest'area sono stati attivati 13.835 cantieri per un importo complessivo di 3,359 miliardi di euro, un dato vicino a quello dei lavori attivati in tutta la Regione Toscana. È quanto emerge dal Rapporto "L'impatto del 110% sul sistema economico nazionale, laziale e romano" realizzato dal Cresme per Ance Roma - ACER su elaborazione dati Enea e Istat. "Nella provincia di Roma il Superbonus ha avuto una ricaduta molto importante perché, oltre a stimolare l'occupazione, ha inciso su un patrimonio immobiliare vetusto e dato un impulso rilevante ai processi di rigenerazione urbana -spiega Antonio Ciucci, Presidente dell'Associazione dei Costruttori Edili di Roma e provincia (Ance Roma - ACER) - Ci auguriamo che, su questa scia, gli investimenti privati e le risorse pubbliche di Pnrr e Giubileo in arrivo per Roma - circa 6 miliardi di euro - possano essere il naturale proseguimento del Superbonus, sostenendo i livelli occupazionali e consentendo il rilancio e la trasformazione della città". (ANSA).