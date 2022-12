Nel Lazio derby sanità, Rocca sfiderà D'Amato

(ANSA) - ROMA, 19 DIC - Nel Lazio sarà un derby che si giocherà tutto nel campo della sanità. Arriva infatti il candidato del centrodestra: Francesco Rocca lascia la Croce Rossa ed è pronto a sfidare Alessio D'Amato in serata l'annuncio ufficiale comunicato in una nota dai leader di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati In mattinata si era dimesso dalla Croce Rossa:"Mi metto a disposizione del territorio e sono pronto ad accettare una nuova sfida". La leader di Fdi Giorgia Meloni aveva consegnato agli alleati la sua terzina di nomi, Rampelli, Procaccini e appunto Rocca. Nel centrosinistra intanto non si ricompongono le divisioni. Oggi però si sono fatti passi in avanti anche nello schieramento di D'Amato. "Ci sarà una lista rosso-verde alle prossime elezioni regionali, dentro il centrosinistra", ha annunciato il co-portavoce di Europa Verde, deputato di Alleanza verdi-sinistra, Angelo Bonelli. L'esponente di Ev ha quindi redarguito il leader M5s: "Per quanto ci riguarda, la posizione di Conte non è assolutamente comprensibile sul piano politico", ha sottolineato. Il Movimento 5 stelle dunque nel Lazio, naufragato il campo largo, va da solo col solo appoggio del coordinamento 2050, gli ex Leu al lavoro per una lista progressista con sinistra italiana Lazio. Si cerca però ancora il candidato dopo i boatos su giornaliste come Luisella Costamagna e Bianca Berlinguer, il nome di Sabrina Ferilli, smentito da Conte, il borsino delle ipotesi sembrerebbe avere vagliato anche il presidente Inps Pasquale Tridico. Ed in serata Carlo Calenda ha spiegato: "Noi siamo con Alessio D'Amato. Non perché è del Pd, certamente non perché ha un passato in Rifondazione comunista, certamente non per nessuna altra ragione che non sia la qualità della persona. A me importa che è uno serio". (ANSA).