Lazio: ci sarà lista rosso-verde con centrosinistra

Ci sarà una lista rosso-verde alle prossime elezioni regionali, dentro il centrosinistra. Per quanto ci riguarda, la posizione di Conte non è assolutamente comprensibile sul piano politico. Oggi governano insieme al Partito Democratico, e insieme a Calenda - ma nessuno lo fa notare - con due assessore di valore, Corrado e Lombardi. Non capisco la ragione per la quale si debba consegnare alla destra la regione Lazio". Lo ha detto il deputato di Alleanza verdi-sinistra, Angelo Bonelli, durante un punto stampa.