Per il New York Times Roma, "città che apre porte al futuro"

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Una città desiderosa di aprire le porte al futuro", questo il titolo di un articolo del New York Times dedicato alla Capitale e alle sue possibilità.

"Roma, solitamente una città sull'orlo del collasso urbano, sembra improvvisamente sul punto di rimettersi in sesto. Una rinfrescante brezza di possibilità, non solo la spazzatura bruciata di quest'estate, sta soffiando sulla città. Un hotel Bulgari aprirà presto nel centro della città, insieme ad altre strutture ricettive di marca che promettono una rinascita del lusso nella zona di Via Veneto. La città spera di ospitare l'Expo 2030, un premio potenzialmente trasformativo che potrebbe migliorare le infrastrutture e reimmaginare gli aspri quartieri orientali di Roma", scrive il corrispondente Jason Horowitz che poi sottolinea che nella Capitale: "si tratti di sontuosi palazzi o di nuovi ristoranti desiderosi di affrancarsi dalla carbonara, la città è in grado di offrire un'ampia gamma di servizi". Nell'articolo viene quindi messo l'accento sulle giornate e gli appuntamenti, scanditi in diversi orari, che può regalare Roma. Dalla prima cosa che fa Papa Francesco fa dopo ogni visita all'estero è fermarsi a Santa Maria Maggiore, una delle quattro basiliche papali di Roma, per esprimere la propria gratitudine per il buon esito del viaggio di ritorno. Dove " al piano superiore, accessibile con una breve visita guidata, si trova la Loggia delle Benedizioni e il suo capolavoro nascosto: i mosaici scintillanti del XIII secolo che si concentrano sulla fondazione della chiesa. L'ingresso è gratuito, ma l'accesso alla loggia e al museo costa 9 euro, circa 9,25 dollari".

Insomma il New York Times dà luce alla Capitale delle possibilità, per chi la visita e per chi la vive, dall'approdo "nel paese di Fellini", passando per le la pausa "pasticcini" nella pasticceria Regoli a via Merulana, arrivando al gioiello nascosto: "Roma è una città di segreti. Dietro le facciate malandate si nascondono giardini immensi e palazzi scintillanti.

Palazzo Colonna è forse il più ben gestito e sbalorditivo di tutti". (ANSA).