Concerto Capodanno ai Fori,'altre location con boom prenotati'

(ANSA) - ROMA, 18 DIC - "Il concerto di Capodanno 'Restarts Rome 2023' per il momento è confermato in via dei Fori Imperiali, come detto in conferenza stampa. Stiamo in ogni caso verificando anche location alternative per farci trovare pronti nel caso le aspettative di pubblico superassero le stime delle scorse settimane. Stiamo infatti monitorando il sentiment collettivo generato da quattro grandi artisti, che si esibiranno a titolo gratuito come non si vedeva da tempo. Inoltre, abbiamo chiesto all'EBTL, l'ente bilaterale del turismo del Lazio, di stimare le prenotazioni alberghiere che grazie al Concertone stanno arrivando da diverse parti d'Italia. Del resto, Roma quest'anno è l'unica grande città italiana che organizza un grande evento in piazza gratuito e aperto a tutti. Per questo le aspettative dei romani e dei turisti sono molto alte. Nelle prossime ore avremo un quadro più definito e mercoledì prossimo ci sarà in Prefettura un Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza per valutare insieme tutte le possibilità.

Finalmente, dopo decenni, la preoccupazione è diventata come accogliere decine di migliaia di spettatori e turisti in città.

Siamo pronti, sarà una grande festa che confermerà la centralità e il ruolo di Capitale che compete a Roma". Lo ha detto l'assessore capitolino a Turismo, Grandi Eventi, Moda e Sport, Alessandro Onorato. (ANSA).