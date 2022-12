Nel Lazio una legge per salvaguardare le botteghe storiche

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Una legge per la salvaguardia e la valorizzazione delle botteghe e delle attivita' storiche del Lazio. Con uno stanziamento complessivo di 2,4 milioni di euro nel biennio 2022-2023, il Consiglio regionale, presieduto da Marco Vincenzi, lo scorso gennaio ha approvato, con 29 voti favorevoli e 9 astenuti, la proposta di legge n. 267 che appunto "Disciplina la salvaguardia e la valorizzazione" delle botteghe e delle attivita' storiche della regione. . La finalita' della norma voluta e approvata dalla Pisana e' quella di promuovere, anche in collaborazione con i comuni e mediante particolari forme di sostegno, iniziative volte alla valorizzazione e salvaguardia delle botteghe e delle attivita' storiche individuate attraverso criteri di durata, continuita' merceologica e di specialita' ".

Nell'articolo tre della legge si prevede anche il "Censimento delle botteghe e attivita' storiche", al quale dovranno provvedere i Comuni entro sei mesi dalla entrata in vigore del regolamento regionale di attuazione e integrazione, previsto all'articolo otto. "La legge regionale n. 1 di quest'anno, di cui sono stata la proponente, vuole riconoscere e valorizzare le botteghe storiche: attivita' commerciali e artigianali, ristoranti, cinema, librerie, edicole che hanno scritto la storia delle nostre citta' . Punti di riferimento rilevanti per la storia e la cultura del nostro territorio", ha commentato all'ANSA, Marta Leonori capogruppo del Pd al consiglio regionale del Lazio. La esponente dem ha sottolineato che queste attivita' commerciali e artigianali storiche "rappresentano una parte fondamentale dell'identita' delle economie locali, un patrimonio che non va disperso". Anche la Lega ha ritenuto la norma necessaria: ''La legge sulle botteghe storiche, votata anche dalla Lega, e' certamente una norma valida. Una legge che ha molte similitudini con le vetrine del Lazio, fortemente voluta dalla Lega, con l'obiettivo di mettere a sistema il nostro patrimonio agroalimentare e culturale, ma anche di abbracciare l'entroterra, il litorale, le realta' economiche", ha detto all'ANSA, Angelo Tripodi, capogruppo della Lega in Pisana. (ANSA).