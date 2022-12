Furto in casa del compositore Riz Ortolani, rubati i premi

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Ladri hanno rubato i premi ricevuti da Riz Ortolani durante un colpo messo a segno nella casa romana del compositore, scomparso nel 2014, ad Aranova, vicino Roma. La denuncia dell'accaduto arriva dalla figlia dell'artista, Rizia.

"I ladri - scrivein un post su Facebook - hanno portato via premi in argento ricevuti, nel corso della sua carriera, dal famoso compositore. Si tratta di oggetti molto importanti per la famiglia, premi, piatti e medaglie con incisioni e dediche personali sia a lui che a mia madre Katyna Ranieri".

"Quello che ci hanno rubato non ha praticamente valore commerciale, ma solo un grande valore affettivo. Spero che i ladri possano capire e restituirci quanto rubato", spiega la figlia di Riz Ortolani, Rizia. "Erano circa le 20 - spiega all'ANSA - quando l'allarme è scattato subito dopo che l'avevamo inserito. I ladri erano ancora in casa, li abbiamo visti fuggire attraverso la rete di recinzione della casa. Per fortuna non sono riusciti a salire al piano superiore". La famiglia del celebre compositore, precisa Rizia, "ha già presentato denuncia ai carabinieri, cercando di fare un inventario di quello che era presente in casa al momento del furto". (ANSA).