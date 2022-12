Dl rave: party a Roma, musica e balli a Caracalla contro decreto

(ANSA) - ROMA, 17 DIC - Musica a tutto volume, balli e striscioni contro il decreto rave. Questa la manifestazione in corso a Caracalla, nel cuore di Roma, per protestare contro la repressione dei party voluta dal provvedimento approvato qualche giorno fa in Senato. La manifestazione, che si sta svolgendo sotto lo sguardo degli agenti di polizia, fa parte dell'iniziativa "Tekno against repression" organizzata in tutta Italia e in alcune piazze della Francia, da Parigi a Tolosa. Un centinaio i partecipanti alla festa, che si sta svolgendo senza particolari problematicità. "In Italia, il governo fascista di Giorgia Meloni - si legge sul manifesto dell'iniziativa - prevede per gli organizzatori di free party con più di 50 persone, tra i 3 e i 6 anni di carcere oltre a una pesante multa". (ANSA).