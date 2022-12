Vigna Jacobini, Veloccia 'impegno perchè non avvenga più'

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - "La tragedia che ha colpito Roma, e in particolare il quartiere Portuense, nella notte di 24 anni fa resta una ferita aperta: il ricordo del crollo e delle 27 vittime della palazzina di via di Vigna Jacobini, infatti, è ancora vivo in questa comunità e in tutti i romani.

L'intitolazione di un giardino da parte del Sindaco Roberto Gualtieri e del Presidente del Municipio Roma XI Gianluca Lanzi alle "Vittime di via di Vigna Jacobini" non ha solo un valore commemorativo ma testimonia la volontà e l'impegno dell'Amministrazione a tenere vivo questo ricordo e a porre in essere tutte le azioni necessarie affinché tragedie simili non si verifichino mai più", così l'assessore all'Urbanistica di Roma Capitale, Maurizio Veloccia. (ANSA).