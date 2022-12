Maltempo: Roma, crolla un pino sulla Colombo, nessun ferito

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Un grosso pino è crollato questa mattina su via Cristoforo Colombo, la trafficatissima arteria che collega il centro di Roma con il litorale. Fortunatamente nessun mezzo è rimasto coinvolto e non si registrano feriti.

L'arbusto è finito proprio sulla corsia centrale della strada - all'altezza dell'incrocio con via Laurentina -, mandando in tilt il traffico e destando la curiosità di automobilisti e passanti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale e i vigili del fuoco che stanno lavorando per la rimozione. Con ogni probabilità a causare il cedimento del pino è stata la pioggia caduta copiosa nelle ultime ore sulla Capitale. (ANSA).