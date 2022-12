A Roma torna il concerto di Capodanno

(ANSA) - ROMA, 16 DIC - Elodie, Franco 126, Madame e Sangiovanni si alterneranno sul palco di "Rome Restarts 2023" nell'ultima serata del 2022. Il 31 dicembre tornerà, infatti, il concerto di Capodanno nel suggestivo scenario di via dei Fori imperiali, a Roma. Lo spettacolo - che vedrà le esibizioni degli artisti tanto amati da millennials quanto dalla generazione z - sarà trasmesso da Rds 100% grandi successi, radio ufficiale dell'evento. I conduttori Francesca Romana D'Andrea e Filippo Ferraro saranno i volti e le voci del Capodanno romano promosso da Roma Capitale, Assessorato ai Grandi Eventi, Turismo, Moda e Sport.

A partire dalle 21.30, sul palco comincerà la festa che proseguirà anche dopo il brindisi di mezzanotte per l'arrivo del nuovo anno, con uno speciale dj-set a cura di Dimensione Suono Roma. Turisti e romani potranno, così, iniziare il 2023 continuando a ballare e a cantare all'ombra del Colosseo.

L'evento sarà promosso con attività editoriali di racconto, un piano radio dedicato che coprirà tutto il territorio nazionale e gli ascoltatori verranno coinvolti sia in avvicinamento sia durante la sera del 31. Un focus sarà dedicato anche alle nuove generazioni grazie al supporto nel racconto dell'evento da parte di RDS Next: la social web radio, che è prima su TikTok con oltre 460mila follower.

La festa, però, non finisce l'ultimo dell'anno e non si ferma nemmeno nelle prime ore del 2023. Il concerto, infatti, è soltanto il primo evento in programma nel calendario di iniziative che animeranno una grande festa in città all'insegna dell'arte e dello spettacolo. Perché il 1 gennaio torna la seconda edizione di Roma Capodarte che vedrà numerose iniziative gratuite, come eventi musicali, culturali, visite guidate e spettacoli, distribuite in tutta Roma. Nei musei, nei teatri, nei cinema, nelle biblioteche e negli spazi della città che verranno aperti al pubblico, diversi protagonisti del mondo della cultura incontreranno visitatori e spettatori. (ANSA).