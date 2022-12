Ucciso per vendetta in un agguato, un arresto a Sabadia

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Svolta nelle indagini per l'omicidio di Fabrizio Moretto, 50 anni, ucciso in un agguato il 21 dicembre 2020 a Sabaudia, sul litorale Pontino. Stamani i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo del comando provinciale di Latina insieme ai militari di Sabaudia hanno dato esecuzione all'ordinanza cautelare nei confronti dell'uomo considerato responsabile del delitto. L'arrestato è anche accusato di detenzione abusiva e porto illegale di arma da sparo.

Le indagini hanno consentito di ricostruire le fasi della preparazione e la dinamica dell'agguato in cui fu ucciso Moretti in via della Tartaruga a Sabaudia, a poca distanza dalla sua abitazione.

Il movente dell'omicidio, secondo le indagini dei Carabinieri, è la vendetta. Moretto era indagato per l'omicidio di Erik D'Arienzo, 28 anni, picchiato selvaggiamente il 29 agosto del 2020 e morto il 5 settembre dello stesso anno per le gravi ferite riportate. (ANSA).