Retrospectrum, il mondo con gli occhi di Bob Dylan

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - C'è il respiro ampio a cui le lunghe strade e le distese americane senza confini costringono lo sguardo. Ma, accanto a cieli infuocati ed enormi solitudini, appare anche l'umanità varia che popola i diner aperti giorno e notte, con gli arredi vintage e i colori brillanti. E ancora, gli scorci di motel, auto d'epoca, luna park abbandonati e insegne al neon, che si accavallano alle atmosfere indimenticabili di New Orleans e ai grattacieli altissimi delle grandi metropoli.

Il mondo visto con gli occhi di Bob Dylan è racchiuso nelle oltre 100 opere che compongono "Retrospectrum", prima retrospettiva in Europa dedicata all'arte visiva della grande star, in programma al Maxxi dal 16 dicembre al 30 aprile. Dopo aver toccato Shanghai e Miami, la mostra, a cura di Shai Baitel, debutta a Roma (il cammino europeo dovrebbe continuare nei prossimi mesi) per raccontare - tra dipinti, acquerelli, disegni a inchiostro e grafite, sculture in metallo e materiale video - un altro volto, più nascosto ma non meno interessante, del celebre artista. Diviso in 8 sezioni, il percorso svela infatti quanto l'arte visiva, oltre alla musica, alle canzoni e ai testi poetici che lo hanno reso leggenda, abbia rappresentato (e rappresenti ancora) da 50 anni a questa parte un tassello importante della multiforme creatività di Dylan.

Anche gli spazi dinamici della Galleria 5, con le sue grandi vetrate e il pavimento inclinato, dove è allestita la mostra, sembrano perfetti per accogliere l'immaginario vivido dell'artista, che torna sotto forma di disegno, colore, materia plasmata. Per il visitatore il progetto espositivo può rappresentare davvero un viaggio di emozione e conoscenza, per osservare attraverso la sensibilità e l'occhio indagatore di un artista che ha saputo parlare a tutte le generazioni, quello che Dylan stesso ha incontrato on the road, i paesaggi, le persone, le cose, le atmosfere. Delle opere esposte, al Maxxi ne resterà una, "Subterranean Homesick Blues Series", che entrerà a far parte della collezione pubblica nazionale del museo. (ANSA).