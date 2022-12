Questore, Roma è e resta una città sicura

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - "Roma è e resta una città sicura. I due episodi avvenuti recentemente, sia gli omicidi delle tre prostitute sia le quattro donne uccise negli ultimi giorni, sono gravissimi, ma difficilmente prevedibili e contenibili. Si può fare di più, ma ci sono cose per cui è difficile intervenire, perché difficile è trovarne la ratio. Sono rimasto turbato dal punto di vista professionale e personale, ma mi sento di dire che questa città è sicura". E' quanto ha affermato il nuovo questore di Roma, Carmine Belfiore, parlando con i giornalisti nel corso di un incontro negli uffici di via San Vitale.

Il questore ha aggiunto che la complessità di una città come Roma è "nota" ma "conoscete la squadra che gestisce la sicurezza. Si tratta persone brillanti con le quali sono certo formeremo, insieme al Prefetto, una squadra per garantire tranquillità alla comunità". Parlando dei casi di violenza nella zona dei locali, nel centro storico, Belfiore ha aggiunto che sul fenomeno "della mala movida, il sistema è collaudato anche in sede di comitato e continueremo ad applicarlo così come è".

(ANSA).