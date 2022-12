Natale all'Auditorium, 50 concerti, teatro e Roma Gospel

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - Torna il Natale all'Auditorium della Fondazione Musica per Roma con un calendario di concerti e spettacoli fino all'8 gennaio. Agli oltre 50 concerti tra pop, jazz e rock si aggiunge il Roma Gospel Festival, tra i più importanti festival gospel in Europa. Due le novità: la collaborazione con il Globe Theatre per due spettacoli per ragazzi, che rielaborano tragedie di Shakespeare; la rassegna di circo contemporaneo OPS!, in collaborazione il SIC - Stabile di Innovazione Circense, il centro di produzione circense fondato dalla Compagnia Circo El Grito, che vedrà in scena tre spettacoli. "Il Natale all'Auditorium -dice Daniele Pittèri AD della Fondazione Musica per Roma- si conferma una grande opportunità per aprire sempre più le porte del Parco della Musica a tutta la città e offrire una programmazione varia e completa, che spazia dalla musica al teatro, alle attività espositive''. Tra gli ospiti più attesi Noemi (19/12), Alex Britti (20/12) Edoardo Bennato (23/12), tre le date per La Musica è pericolosa di Nicola Piovani (26, 31 dicembre e 1 gennaio). Antonello Venditti e Francesco De Gregori tornano per due date (26 e 27 dicembre). Quella di Tosca sarà invece una vera e propria residenza al Teatro Studio Borgna: cinque concerti dal 26 dicembre all'1 gennaio. Elisa sarà protagonista di due imperdibili appuntamenti il 28 e 29 dicembre, Daniele Silvestri concluderà il 30 dicembre il tour nei teatri in Sala Santa Cecilia, Enzo Avitabile e Peppe Servillo (2 dicembre) e infine il quartetto di Fabrizio Bosso che il 7 gennaio rende omaggio a Stevie Wonder con We Wonder. Immancabile la Chiarastella (5 e 6 gennaio), progetto originale di e con Ambrogio Sparagna e OPI - Orchestra Popolare Italiana, alla sedicesima edizione. Per gli amanti del teatro Musica per Roma ha in serbo tante sorprese. Il 31 dicembre sarà la volta di Edoardo Leo che torna al Parco della Musica per festeggiare insieme al suo pubblico il nuovo anno. Per i più giovani dal 3 all'8 gennaio arrivano due spettacoli in collaborazione con il Globe Theatre, Riccardino III e Johnny Fatstaff e le perfide Cheerleader di Windsor. Dal 2 all'8 gennaio torna il circo contemporaneo all'Auditorium Parco della Musica con la rassegna OPS!. (ANSA).