Droga: sgominata organizzazione a Latina, 16 arresti

(ANSA) - ROMA, 14 DIC - La Polizia di Stato - Questura di Latina, nella mattinata di oggi ha dato esecuzione ad un'ordinanza di applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di sedici cittadini stranieri di varia nazionalità soprattutto provenienti da Tunisia, Marocco ed Algeria.

Queste persone erano gravemente indiziate di aver partecipato, a vario titolo, all'organizzazione di una attività criminale di spaccio al dettaglio di cocaina, eroina e hashish per le strade del quartiere Nicolosi, nel centro di Latina.

L'attività d'indagine - svolta congiuntamente al Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato - si è sviluppata anche con l'ausilio di sistemi di videosorveglianza, intercettazioni telefoniche e con l'importante contributo di alcuni poliziotti che hanno operato sotto copertura.

Lo smercio di droga all'interno del quartiere - che avveniva anche nei pressi di scuole, chiese, centri ricreativi ed alla presenza di minori - ha determinato il ricorso tecniche non usuali d'investigazione.

Nel corso dell'intera attività d'indagine sono stati effettuati trentacinque arresti differiti, un arresto in flagranza e due denunce in stato di libertà, oltre a venti acquirenti che sono stati sanzionati amministrativamente, con il relativo sequestro dello stupefacente.

Dei sedici indagati, 11 sono stati portati in carcere, mentre 5 soggetti sono risultati irreperibili e le loro ricerche sono state estese anche all'estero.

L'esecuzione delle misure cautelari ha coinvolto oltre 60 operatori della Polizia di Stato. Le operazioni terrestri sono state supportate dagli elicotteri del I Reparto Volo di Roma - Pratica di Mare. (ANSA).