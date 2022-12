Sparatoria Roma: attivata assistenza psicologica coinvolti

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - "E' stata attivata l'assistenza psicologica per le persone rimaste convolte nella sparatoria di Fidene. Un sostegno per aiutare a superare questo evento traumatico che purtroppo, oltre al tragico bilancio di vite umane, può avere serie conseguenze anche da un punto di vista psicologico. Una apposita equipe dell'emergenza è stata attivata dall'Ares 118 assieme alla Asl Roma 1 e nei prossimi giorni è prevista una prima valutazione su un primo gruppo di venti persone". Così l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato, in una nota. (ANSA).