Morta una delle donne ferite in sparatoria a Roma

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - E' morta Fabiana De Angelis, una delle donne ferite da Claudio Campiti nel corso della sparatoria avvenuta domenica a Roma nella quale sono morte altre tre donne.

De Angelis era ricoverata in condizioni gravissime in ospedale, dove resta ancora una donna ferita, Bruna Martelli. Sale a quattro il bilancio delle vittime della sparatoria. "Gli accertamenti diagnostici effettuati in queste ore hanno evidenziato un quadro clinico irreversibile. È stata dichiarata la morte cerebrale della paziente". E' quanto fa sapere la direzione sanitaria dell'ospedale Sant'Andrea dove De Angelis era ricoverata, esprimendo "il proprio sentito cordoglio alla famiglia". (ANSA).