Campidoglio, 22.118 senza fissa dimora hanno chiesto aiuto

(ANSA) - ROMA, 13 DIC - Le persone che hanno chiesto aiuto e che sono state prese in carico da Roma Capitale "nel 2022 sono state 22.118 e presumiamo che entro la fine dell'anno arriveremo a 23mila persone, con un incremento rispetto al 2021 del 20% di richieste ai nostri uffici''. Lo ha detto l'assessora alle Politiche sociali Barbara Funari, durante la presentazione del piano di accoglienza per i senza dimora, tenutosi in Campidoglio con il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Nel dettaglio: il 74% sono uomini, il 64% migranti provenienti da paesi non Ue, il 24% italiani, e il 48% ha un'età tra i 18 e 45 anni. (ANSA).