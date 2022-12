Sparatoria Roma: donna ancora gravissima, dimesso il 67enne eroe

(ANSA) - ROMA, 12 DIC - Restano gravissime le condizioni di Fabiana De Angelis, 50 anni, ferita ieri da Claudio Campiti nel corso della sparatoria a Fidene. La donna è ricoverata in rianimazione all'ospedale Sant'Andrea e per lei il quadro clinico resta complesso. Per quanto riguarda gli altri feriti, Bruna Martelli, 80 anni, è ancora in prognosi riservata all'Umberto I ma ha avuto un buon decorso clinico e le condizioni sono in miglioramento.

Silvio Paganini, il 67enne che ha disarmato l'omicida, è stato dimesso nel pomeriggio dal policlinico Gemelli. L'uomo era ricoverato proprio per le ferite riportate nel corso del drammatico corpo a corpo. Carlo Alivernini, 65 anni, ricoverato al Pertini per un malore è stato invece dimesso ieri sera.

(ANSA).