Santa Cecilia, pianista Mikhail Pletnev in recital

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Torna a Santa Cecilia il pianista russo Mikhail Pletnev che, oltre a essere compositore raffinato, da anni si esibisce anche come direttore d' orchestra. Il 12 dicembre il musicista alle 20.30 sarà sul palcoscenico della Sala Sinopoli dell' Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone alle 20:30 per un concerto interamente dedicato a brani di Brahms e Dvořák. Pletnev, classe 1957, ha fondato nel 1990 della la Russian National Orchestra grazie al sostegno di Mikhail Gorbaciov. A Santa Cecilia ha debuttato nel lontano 1981 mentre la sua ultima presenza risale al gennaio del 2016. Di Brahms, che fu amico e sostenitore di Dvořák, Pletnev eseguirà la Rapsodia op. 79 n. 1, gli Intermezzi op. 117 e una selezione dai Sei pezzi per pianoforte op. 118. I brani verranno intervallati nel loro ordine cronologico dalle composizioni del boemo Dvořák animate dal folklore, come le Humoresques op. 101, i Quadri poetici il Moderato in la maggiore. Nato nel 1957 ad Arkhangelsk, in Russia, Mikhail Pletnev ha iniziato a studiare al Conservatorio di Mosca a 13 anni. Nel 1978 ha vinto il primo premio e la medaglia d'oro alla sesta edizione del Concorso Internazionale Čajkovskij. Da allora si è esibito come solista con tutte le orchestre e i direttori più rinomati al mondo.

(ANSA).