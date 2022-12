Scuola: occupato questa mattina liceo Cavour di Roma

(ANSA) - ROMA, 10 DIC - Occupato, questa mattina, il liceo scientifico Cavour di Roma. "Una decisione forte, dopo un lungo e tortuoso percorso interno, che rilancia il grido di lotta degli studenti che nelle ultime settimane stanno occupando le scuole della nostra città", scrive il movimento studentesco Osa.

"Il Cavour ci insegna una lezione importante - ripetono gli studenti - : di fronte al forte clima sia di repressione del dissenso che di pacificazione della rabbia sociale che si respira nelle scuole e in tutto il paese, la lotta è l'alternativa". Tra le altre cose gli studenti attaccano anche "la scelta di aggiungere la dizione 'Merito' nel nome del Ministero dell'istruzione e si inchioda il Governo Meloni su quella che è una legge di bilancio di attacco alle fasce popolari e di supporto alle imprese e alla guerra (in continuità con Draghi), chiedendo soldi alla scuola e non alla guerra".

